L’Ia di eDreams si evolve: arrivano la pianificazione conversazionale e la finalizzazione immediata

Un nuovo strumento agentico in grado di trasformare le richieste in linguaggio naturale in itinerari di viaggio personalizzati e prenotabili: questa la novità di eDreams Odigeo, che spinge ancora l’acceleratore sull’intelligenza artificiale.

La funzione utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale dell’utente per creare un programma di viaggio dettagliato basato sulle richieste, includendo anche le esperienze in loco. Integrando questo strumento direttamente nell’interfaccia di prenotazione, precisa una nota dell’azienda, “eDreams consente agli utenti di passare senza problemi dalla pianificazione all’esecuzione della prenotazione all’interno di un’unica interfaccia”. Il tutto sfruttando l’offerta presente su eDreams Odigeo.

La piattaforma inoltre si è integrata nell’ecosistema dell’app ChatGpt, consentendo agli utenti della chat di cercare voli direttamente all’interno dell’interfaccia, tramite prompt conversazionali. Il cliente viene poi indirizzato su eDreams per completare la prenotazione.

“La nostra leadership nell’IA non è uno sviluppo recente - commenta Carsten Bernhard, chief technology officer di eDreams Odigeo -, ma un vantaggio competitivo consolidato da un decennio che sta ora alimentando una nuova era dei viaggi conversazionali. Distribuendo capacità agentiche in grado sia di pianificare itinerari complessi che di risolvere autonomamente richieste di supporto, stiamo definendo un nuovo standard del settore”.c