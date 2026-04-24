Aman annuncia la nascita di Amansanu in Texas

Continua l’espansione di Aman nel continente americano. Il gruppo ha infatti annunciato oggi la nascita di Amansanu, nella regione di Texas Hill Country, la sesta struttura del marchio negli Stati Uniti e il primo retreat ispirato ai ranch, con tanto di scuderie.
Il nome Amansanu deriva dalle parole sanscrite che significano “vetta pacifica”; la struttura infatti si erge in uno straordinario paesaggio di colline, scogliere calcaree e tortuosi corsi d’acqua. Composto da un resort con padiglioni indipendenti e da una selezione di residenze a marchio con servizio completo, il resort offre viste panoramiche che si estendono su valli e canyon. Ogni punto di osservazione è stato attentamente studiato per offrire una profonda sensazione di isolamento, privacy e connessione con la natura. Situato a Nord-Ovest di Austin, il resort gode di un comodo collegamento con la città, pur offrendo la sensazione di esserne completamente isolato.
Questa destinazione aggiunge una nuova dimensione alla presenza di Aman nel Nord America continentale, integrandosi con il modernismo desertico di Amangiri, i paesaggi montani di Amangani e il rifugio urbano di Aman New York, e affiancandosi ai progetti futuri, tra cui Amanvari a East Cape in Messico, Aman Beverly Hills e Aman Miami Beach.
Progettato dallo studio Olson Kundig, Amansanu è un'espressione contemporanea dell'architettura locale.
I servizi offerti dalla struttura includeranno un Main Lodge, diversi ristoranti e un'ampia Aman Spa and wellness centre situata lungo il torrente naturale del resort oltre a campi da tennis e numerosi sentieri escursionistici. Una chicca saranno le prime scuderie completamente attrezzate di Aman, che offrono l'interpretazione di alto livello del marchio dell'esperienza di ranch contemporanea.
“La presenza di Aman negli Stati Uniti, con Amangiri, Amangani e Aman New York, riflette il nostro impegno nel creare retreat in destinazioni caratterizzate da bellezza naturale e profondità culturale – dice Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman Group -. La regione di Texas Hill Country incarna queste qualità, con i suoi paesaggi e uno spirito indipendente che si allinea perfettamente con la filosofia di Aman. Amansanu rappresenta un’evoluzione significativa per Aman nelle Americhe, introducendo una nuova espressione del marchio pur preservando la pace, la privacy e il legame con l’ambiente circostante che contraddistinguono ciascuna delle nostre destinazioni.”
Remo Vangelista