È pronto al debutto Amangati, il primo yacht di Aman at Sea. La nave, che partirà per i suoi primi viaggi nel maggio 2027, ha aperto ufficialmente le prenotazioni per le crociere della stagione inaugurale, che guardano al Mediterraneo.

Le crociere, che andranno da 5 a 8 notti, porteranno gli ospiti ad esplorare destinazioni lungo la costa dalmata, la Spagna mediterranea e la Costa Azzurra. I viaggiatori potranno contare su partenze serali, pernottamenti e itinerari selezionati in concomitanza con importanti eventi culturali, tra cui il Festival di Cannes e il Gran Premio di Monaco.

Gli ospiti potranno avranno inoltre a disposizione un programma di escursioni a terra di interesse culturale, artistico e storico, nonché di arrivi e partenze tramite i due eliporti e i sei tender dello yacht.

La nuova nave potrà ospitare fino a 94 ospiti in 47 suite che vanno da 67 a 350 metri quadrati, tutte dotate di terrazza privata. Lo yacht a 9 ponti sarà dotato di una Aman Spa su due ponti, che si estenderà su una superficie di quadi 4mila metri quadri. La nave avrà anche una palestra, piscine all'aperto e terrazze solarium, diversi ristoranti e diversi spazi pubblici.