Dubai, chiude definitivamente l’Anantara World Islands Resort

Il motivo ufficiale è una non ben specificata “combinazione di fattori esterni”. Questo scrive Minor Hotels, società madre di Anantara Hotels & Resorts, annunciando la chiusura definitiva, a partire dal 10 aprile, dell’Anantara World Islands Dubai Resort. Una decisione presa, come spiega Minor, in accordo con la società proprietaria della struttura, la Seven Tides Ltd.
Il resort di 70 camere, inaugurato all’inizio del 2022 sull’arcipelago di Dubai World Islands, è stato il primo hotel di lusso a debuttare sull’isola artificiale, situata a circa 4 chilometri dalla costa di Dubai.
Minor, aggiunge TravelWeekly ha dichiarato di “rimanere impegnata” sul fronte del resto del suo portfolio negli Emirati Arabi Uniti, che comprende Anantara The Palm Dubai Resort, Anantara Retreat Santorini Abu Dhabi, Anantara Mina Ras Al Khaimah Resort, Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara, Dukes The Palm Dubai Hotel, NH Collection Dubai The Palm e Oaks Ibn Battuta Gate Dubai.
Remo Vangelista