Minor, debutto in Italia in primavera per il nuovo brand Colbert Collection

Debutterà questa primavera in Italia Colbert Collection, il nuovo soft brand premium di Minor Hotels.
Il marchio - il cui lancio è stato anticipato da TTG Luxury nell’estate del 2025 - avrebbe scelto per la sua prima apertura Firenze. La città rispecchierebbe pienamente l’idea di posizionamento della nuova collezione.
Concepito per i viaggiatori che cercano una connessione autentica con le destinazioni e la cultura locale, il portfolio Colbert Collection includerà infatti una selezione di hotel indipendenti fortemente connessi con l’identità dei territori.
Dopo il debutto in Italia, anticipa Hosteltur, il brand aprirà strutture in altre destinazioni dalla forte connotazione culturale, nel Regno Unito, in Spagna, Austria ed Emirati Arabi.
Remo Vangelista