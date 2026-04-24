Vueling: recruiting per assistenti di volo a Firenze

Vueling ricerca nuovo personale di bordo a Firenze. Il vettore lancia una campagna per assumere nuovi membri dell’equipaggio nel capoluogo toscano. I candidati interessati dovranno completare e superare una prima fase di selezione online, che include un test di lingua inglese e una valutazione attitudinale, registrandosi sul sito Vueling e sostenendo le prove entro domenica 26 aprile.

Una volta superato questo step, i candidati idonei riceveranno maggiori dettagli per partecipare a un recruiting day in presenza, che si terrà mercoledì 29 aprile a Firenze. Vueling è alla ricerca di persone motivate e desiderose di crescere professionalmente nel settore dell’aviazione, in un contesto internazionale e dinamico. L’iniziativa è rivolta a candidati anche senza esperienza pregressa.

Fra i requisiti per la candidatura, oltre alla maggiore età, il diploma di scuola superiore, l’attestato europeo di assistente di volo in corso di validità, il certificato medico Ease di classe 2 per assistenti di volo in corso di validità, ottima padronanza dell'inglese (livello B2), ottima padronanza dello spagnolo parlato, permesso di lavoro in Italia, disponibilità geografica a lavorare con base a Firenze.

In caso di precedente esperienza nel settore dell'aviazione come membro dell'equipaggio di cabina, essere in grado di fornire prova delle ore di volo (documento ufficiale della precedente compagnia).