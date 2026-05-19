Il Palermo-New York di United prolungato fino al 17 dicembre

United Airlines estende l’operativo tra Palermo e New York: il volo sarà operato fino al 17 dicembre, estendendo l’operatività estiva che si conclude il 27 ottobre.

Come riporta lasicilia.it per la prima volta lo scalo siciliano vede il prolungamento di un collegamento sugli Stati Uniti oltre la stagione estiva, rafforzando la sua posizione sul traffico internazionale.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, commenta: “La scelta di United conferma che la Sicilia è attrattiva per i mercati globali e dimostra come il lavoro svolto, in particolare in questi ultimi mesi, sul potenziamento della connettività, della qualità dei servizi e della competitività dello scalo stia producendo risultati concreti”. Il prolungamento dà anche un ulteriore impulso alla destagionalizzazione della Sicilia.

Per quanto riguarda l’operatività, dal 22 maggio il servizio è programmato ogni lunedì, giovedì e sabato, mentre in inverno i voli decolleranno il martedì, il giovedì e la domenica. I voli saranno operati con B764/763.