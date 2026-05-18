È un bilancio con un record di utili quello presentato oggi da Ryanair. L’esercizio fiscale 2025/2026 si è infatti chiuso con profitti da 2,26 miliardi di euro, pari a un incremento del 40% rispetto all’anno precedente, a fronte di un fatturato aumentato dell’11% a 5,5 miliardi e un numero di passeggeri trasportati di +4% (208,4 milioni).

“Il nostro bilancio è solido, con un rating creditizio BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di B737 senza onere di 620 velivoli. Al 31 marzo (fine anno) il liquido lordo era di €3,6 miliardi dopo €1,9 miliardi di spesa per capitali, €1,2 miliardi di rimborsi del debito e oltre €900 milioni di distribuzioni agli azionisti – commenta il ceo Michael O’Leary -. La liquidità è ulteriormente rafforzata dal RCF del Gruppo, che ha circa 1 miliardo di euro non prelevato. La liquidità netta è stata di 2,1 miliardi di euro, il che permette al gruppo di rimborsare l'ultimo bond di 1,2 miliardi di euro la prossima settimana, lasciando il nostro gruppo praticamente libero dal debito”.

Il bilancio del vettore è in ogni caso considerato solido, con un rating creditizio BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di B737 senza onere di 620 velivoli. La liquidità netta è stata di 2,1 miliardi di euro, il che permette al Gruppo di rimborsare l'ultimo bond di 1,2 miliardi di euro la prossima settimana, lasciando il nostro gruppo praticamente libero dal debito.