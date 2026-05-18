Caribe Bay nel tour operating con Caribe Bay Booking

Caribe Bay entra nel tour operating per intercettare la crescente domanda di soggiorni brevi ed esperienziali. Il parco acquatico di Jesolo lancia Caribe Bay Booking, un nuovo tour operator interno, sviluppato per creare pacchetti ‘chiavi in mano’ in collaborazione con hotel, camping, residence e altre strutture del territorio.

In questo modo la visita al parco si trasforma in una vera mini-vacanza, facile da prenotare e adatta a famiglie, coppie e gruppi di amici, con tutte le garanzie di sicurezza, affidabilità e assistenza previste dal turismo organizzato. Un’alternativa accessibile anche nel prezzo, che permette di vivere Jesolo e di programmare una visita a Venezia.

“In linea con i grandi parchi internazionali, Caribe Bay ha colto l’esigenza di offrire ai propri ospiti un’esperienza completa, trasformando la visita al Parco in un’opportunità di vacanza strutturata - spiega Stefano Tamborino, commercial director Caribe Bay – con l’introduzione dei pacchetti ‘Parco+Hotel’, abbiamo integrato il divertimento con il relax della spiaggia di Jesolo e il fascino di Venezia”.

In vista della stagione estiva, il parco sta registrando già a maggio un incremento del 50% delle prenotazioni dei pacchetti ‘Parco+Hotel’ rispetto al 2025, con richieste in aumento non solo dall’Italia ma anche da Austria, Germania, Slovenia e Ungheria.