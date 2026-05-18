Egitto, ad agosto visto elettronico all’aeroporto del Cairo

Semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali in arrivo in Egitto. Questo l’obiettivo del nuovo sistema digitale di emissione del visto che sarà attivato ad agosto all’aeroporto del Cairo.
L’operazione, parte di un’ampia strategia di digitalizzazione del Paese, sarà resa possibile grazie alla sottoscrizione di due accordi operativi tra CyShield Technology, National Bank of Egypt e Banque Misr.
Secondo quanto riporta Travel Mole il nuovo sistema - che dovrebbe essere pienamente operativo in tutti i terminal dell’aeroporto internazionale del Cairo entro agosto 2026 - consentirà ai turisti in arrivo di ottenere il visto attraverso i canali digitali, tra cui i chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale per il visto all’arrivo, le applicazioni mobili e i portali di auto-richiesta.
Un codice Qr
Dopo aver effettuato il pagamento elettronico della tassa per il visto, i viaggiatori riceveranno un codice Qr che fungerà da timbro digitale del visto. Il codice verrà quindi scansionato dagli addetti al controllo passaporti all’arrivo.
Le autorità egiziane hanno dichiarato che il sistema consentirà ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le domande possono essere presentate autonomamente o tramite agenzie di viaggi e compagnie turistiche autorizzate.
Remo Vangelista