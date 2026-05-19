Il debutto di Colbert Collection: apre il Porta Rossa Hotel Firenze

Debutta a Firenze il primo indirizzo di Colbert Collection, il nuovo brand di Minor Hotels. Situato nel centro storico del capoluogo toscano, all’interno di un edificio del 1386, l’albergo di lusso prende il nome di Porta Rossa Hotel Firenze.

L’hotel offre 69 camere e suite dal fascino senza tempo. Fiore all’occhiello la Torre Monalda Suite, situata in una torre medievale con viste a 360º su Firenze.

Gli spazi comuni - una lobby pensata come una piazza contemporanea e un bistrot bar vivace - sono pensati per favorire la socialità, mentre il nuovo ristorante firmato dallo chef stellato Michelin Paulo Airaudo (in apertura a giugno) proporrà una cucina che celebra le radici locali con uno stile raffinato e innovativo.

L’apertura di Porta Rossa Hotel segna il debutto globale di Colbert Collection, soft brand premium che valorizza hotel indipendenti che raccontano storie di eccellenza, cultura e ospitalità.