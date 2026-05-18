Brand Usa lancia due campagne per spingere l’incoming

Brand Usa lancia due nuove iniziative per dare sicurezza al mercato e spingere gli arrivi negli Stati Uniti. Nell’ambito della campagna di promozione ‘America the Beautiful’, il presidente e ceo dell’organizzazione, Fred Dixon, ha annunciato il lancio di ‘Get Facts. Get Going.’ e ‘America Originals’.

Il primo è un progetto continuativo pensato per offrire informazioni in tempo reale su politiche di visto, ingressi nel Paese, tasse e molto altro, con l’obiettivo di contrastare percezioni errate.

La seconda iniziativa è una nuova serie di contenuti e storytelling che dà risalto a persone, luoghi ed esperienze che rappresentano l’unicità degli Stati Uniti.

L’annuncio delle due iniziative avviene mentre gli Stati Uniti si preparano ad ospitare i grandi eventi che avranno inizio dal mese prossimo: la FIFA World Cup, le celebrazioni dei 250 anni e il centenario della Route 66. “In linea con la nostra missione di accrescere l’economia statunitense attraverso i flussi turistici in entrata, abbiamo l’opportunità di rafforzare ulteriormente la fiducia dei viaggiatori e incentivare le visite,” ha spiegato Dixon. “Con il potenziamento della nostra piattaforma, introduciamo ‘American Originals’, che mette in evidenza le persone e i luoghi che hanno dato vita agli stili, suoni e sapori amati in tutto il mondo, mentre ‘Get Facts. Get Going.’ è una fonte di informazioni unificata per contrastare le percezioni errate. Vogliamo che i viaggiatori internazionali sappiano che siamo aperti al turismo e che siamo pronti ad accoglierli.”