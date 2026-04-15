La vetta della classifica resta in mano agli Stati Uniti, ma nello scenario di ripresa complessiva che ha caratterizzato il 2025, nella classifica Aci World degli scali più trafficati del mondo avanza l’area dell’Asia Pacifico.

In termini assoluti, al primo posto si piazza l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, che conferma la sua posizione con 106,3 milioni di passeggeri. La classifica, che fa riferimento al 2025, vede al secondo posto Dubai con 95,2 milioni di passeggeri, seguito da Tokyo Haneda al terzo posto con 91,7 milioni. In termini di movimenti di aeromobili, l’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare si è classificato al primo posto a livello globale, seguito da Atlanta e Dallas/Fort Worth.

Lo scenario

Nel complesso, lo scenario del trasporto aereo ha visto un incremento generalizzato: come riporta traveldailynews.com: il traffico passeggeri globale ha raggiunto una stima di 9,8 miliardi nel 2025, con un aumento del 3,6% rispetto al 2024 e del 7,3% rispetto ai livelli del 2019.

Il traffico passeggeri internazionale ha raggiunto i 4 miliardi, con un +5,9% rispetto al 2024 e un +8,3% rispetto al 2019.

L’Asia-Pacifico si è dimostrata particolarmente vivace, con lo scalo di Shanghai Pudong che ha registrato il maggior incremento nella top 10, passando anche dalla decima alla quinta posizione. Anche l’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun ha registrato una ripresa, salendo al nono posto dal 57° del 2022.

Lo scenario complessivo ha anche iniziato a mostrare i limiti strutturali del sistema, con limiti di capacità che hanno influenzato i risultati complessivi. Ma anche i ritardi nelle consegne degli aeromobili hanno limitato la crescita in diverse aree.