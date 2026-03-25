Aeroporti mondiali sempre meno inquinanti, il rapporto Aci World

Aci World ha pubblicato i risultati annuali sulle prestazioni in termini di emissioni di carbonio degli aeroporti del mondo. Il rapporto copre il periodo da maggio 2024 a maggio 2025, con 590 aeroporti in 91 paesi presi in considerazione, di cui 104 che hanno aderito per la prima volta. Complessivamente questi aeroporti hanno accolto il 53,6% del traffico passeggeri globale, e hanno ridotto le proprie emissioni di 542.559 tonnellate di anidride carbonica. Ben 21 gli aeroporti che hanno raggiunto il livello di emissioni pari a zero. Il rapporto ha inoltre evidenziato che le emissioni medie per passeggero sono scese a 1,54 kg di Co₂, ovvero una riduzione del 30,6% rispetto alla media triennale.