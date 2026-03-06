Aci Europe: a gennaio sorpasso di Istanbul su Londra Heathrow

E’ continuata anche a gennaio 2026 la progressione del traffico aereo in Europa. Secondo i dati diffusi da Aci Europe la movimentazione dei passeggeri è cresciuta del 4,6% su base annua, con un incremento guidato in particolare dai mercati non Ue (+8,8%), mentre quelli dell’Unione europea si sono fermati a +3,6%.
Analizzando invece i mercati di provenienza la crescita maggiore riguarda il traffico internazionale, +5,5%, a fronte di un +1,8% di quello interno, che resta ancora ampiamente al di sotto dei numeri pre Covid.
Tra i singoli aeroporti si registra invece il sorpasso di Istanbul su Heathrow con lo scalo turco che ha raggiunto 6,9 milioni di passeggeri contro i 6,5 di Londra. Altro sorpasso in terza posizione con Madrid che sale sul podio a discapito di Parigi Cdg, mentre in quinta posizione si conferma Amsterdam.
Remo Vangelista