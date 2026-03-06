TTG Italia
Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, l’upgrade della struttura

Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof

Si apre una nuova fase della storia del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof. La struttura, infatti, a partire dalla stagione invernale 2025/26 diventerà un 4 stelle superior con un rinnovato concept per la spa e l’offerta food, oltre a interni di design e tante nuove esperienze per famiglie, foodies e viaggiatori attivi.

Situato tra la Val d’Isarco e la Val Pusteria, l’hotel rappresenta una delle prime proprietà della famiglia Falkensteiner e ora vanta spazi completamente ripensati per bambini e ragazzi. Le nuove aree dedicate ai più piccoli, tra indoor play word e pareti per arrampicata, affiancano ambienti pensati per gli adolescenti, come la lounge dedicata al gaming, dotata di varie consolle di gioco.

In aumento anche le attività outdoor a cominciare da quelle offerte, in inverno, dal vicino comprensorio Gitschberg Jochtal, con oltre 55 chilometri di piste adatte a tutti i livelli. Non mancano le alternative per chi desidera vivere la neve in modo più rilassante, tra ciaspolate e slittino direttamente nei dintorni della struttura. In estate, invece, l’hotel propone escursioni, percorsi panoramici e mountain bike.

Rinnovata anche l’offerta ristorativa, con piatti alpino-mediterranei che valorizzano materie prime stagionali e regionali.

