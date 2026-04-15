Airbus, Amparo Moraleda sarà la prima presidente spagnola

È la prima volta che il consiglio di amministrazione di Airbus sarà guidato da una dirigente che non è né francese né tedesca. Amparo Moraleda, infatti, sarà la prima presidente spagnola nella storia del consiglio di amministrazione di Airbus. La notizia della nomina è arrivata a seguito del general meeting annuale del 14 aprile in cui sono stati presentati e votati dagli azionisti anche i risultati del 2025.

Moraleda fa parte del consiglio di amministrazione di Airbus dal 2015 e subentrerà a René Obermann, che ha annunciato la decisione di non ricandidarsi. Lascerà la carica di presidente il 1° ottobre.

“Sono grata al Consiglio per la fiducia e non vedo l’ora di lavorare con René nei prossimi mesi per garantire una transizione fluida. Vorrei elogiarlo per la sua gestione diligente del Consiglio durante un periodo segnato da grandi crisi, in particolare la pandemia di Covid 19, le interruzioni della catena di approvvigionamento e il peggioramento del contesto geopolitico”, ha dichiarato Moraleda. “Il mio impegno al servizio dell’azienda e dei suoi azionisti è totale. Lavorerò a stretto contatto con gli altri membri del Consiglio e con il team di gestione per garantire che Airbus sia ben attrezzata per affrontare le numerose sfide e opportunità derivanti dai rapidi cambiamenti del nostro contesto globale”.