Chia Laguna Nature Resort, pronti via. Completati i lavori di ristrutturazione del 4 stelle The Village, struttura family oriented appartenente al complesso alberghiero nell’estremo Sud della Sardegna che include pure i 5 stelle Baia di Chia Curio Collection by Hilton e Conrad, Italian Hospitality Collection inaugura la stagione estiva 2026 ribrandizzando l’intero resort.

“Abbiamo messo in evidenza il riferimento alla natura del territorio - spiega Giuseppe Fornillo, dallo scorso febbraio general manager Chia Laguna Nature Resort - in quanto risorsa fondamentale dell’offerta: il complesso offre infatti servizi e facilities di cui possono fruire gli stessi residenti della zona.

Un’iniezione di autenticità che, al di là dei mesi centrali estivi, contribuisce ad attrarre ospiti di origine straniera, con britannici al primo posto, quindi visitatori Dach, ma anche statunitensi al quinto posto grazie al volo diretto su Olbia di Delta Airlines.

Se le 240 camere del The Village sono state completamente rinnovate in uno stile più contemporaneo ma con elementi di design sardo, la disponibilità di uno ampio spazio congressuale per 700 persone fa oggi del Chia Laguna Nature Resort un punto di riferimento anche per il mercato Mice e per il target sportivo. Oltre all’experience appositamente elaborata per l’America’s Cup 2026 dal 21 al 24 maggio, la prossima estate intende celebrare i 20 anni dalla vittoria italiana dei Mondiali di calcio con ospiti vip della nazionale di allora, grazie anche ai regolari ritiri presso la strutture delle academies della Juventus e dell’Inter.