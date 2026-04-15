Nucara, Federalberghi: “Stralciare la ritenuta sulle commissioni alle adv”

Una proposta per stralciare dal decreto fiscale l’applicazione della ritenuta d’acconto che gli alberghi dovranno pagare sulle provvigioni per i tour operator e le agenzie di viaggi e per potenziare le misure per contenere gli oneri a carico delle imprese fino alla conclusione della crisi petrolifera. Sono queste le richieste avanzate dal direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in audizione alla commissione Finanze del Senato sui disegni di legge n. 1845, n. 1852 e n. 1865, in materia fiscale e di prezzi petroliferi.

Nucara ha presentato una proposta di emendamento, anche a nome di Fiavet e FTO, per lo stralcio della applicazione di ritenuta d’acconto nell’intero settore del turismo. “L'ecosistema del turismo è molto fragile e viene fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche e da altre forze esogene, come dimostra in questi giorni la crisi del Golfo Persico, suscettibile di innescare reazioni a catena che vanno ben oltre la contrazione dei flussi turistici tra l'Italia e i Paesi Arabi. Gli operatori - ha spiegato - sono chiamati a gestire riprotezioni, modifiche operative, annullamenti, assistenza ai clienti e riallineamento continuo dei programmi di viaggio, con inevitabili aggravi organizzativi, finanziari e amministrativi” ha detto Nucara.

“Non meno rilevanti - ha aggiunto - sono gli impatti diretti sulle imprese. Secondo una recente indagine realizzata da Cer per Confcommercio, la bolletta energetica del mese di marzo 2026 per le imprese del terziario potrebbe subire un aumento del 43,5% per il gas e del 13,9% per l'energia elettrica (rispetto al primo bimestre). Per un albergo, significa un maggior costo mensile di oltre 2.100 euro”.

Se il direttore generale di Federalberghi ha espresso “apprezzamento per tutte le misure volte a contenere gli oneri a carico delle imprese e, più in generale, del Paese, auspicando che tali misure vengano potenziate, anche prolungandone la durata, fino alla conclusione della crisi” ha ugualmente auspicato che venga stralciata, appunto, la necessità di applicare la ritenuta d’acconto per l’intero settore.