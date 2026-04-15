TTG Italia
Italian Exhibition Group

Intermundial rafforza l’impegno nei confronti delle agenzie di viaggi

Arriva un rafforzamento dell’impegno di Intermundial nei confronti delle agenzie di viaggi per fornire ulteriori supporti in questa fase complessa a livello internazionale. L’obiettivo è facilitare la gestione delle criticità, orientare i viaggiatori e contribuire a una maggiore chiarezza sui ruoli dei diversi attori coinvolti.

“In questo scenario - spiega la società in una nota -, Intermundial sottolinea come la protezione del viaggiatore si articoli su più livelli: dalla normativa vigente e dal fornitore del servizio (compagnie aeree, agenzie, tour operator), fino al ruolo complementare dell’assicurazione, che interviene in base alla polizza sottoscritta e alla situazione specifica. A questi si aggiunge, ove necessario, il supporto istituzionale e consolare. L’assicurazione di viaggio non sostituisce il fornitore, ma rappresenta un elemento complementare nella gestione operativa delle criticità”.

Intermundial evidenzia l’importanza di un approccio integrato tra fornitori, organizzatori e assicurazione. La protezione del viaggiatore non dipende da un unico soggetto, ma da un sistema coordinato, in grado di offrire risposte coerenti ed efficaci.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana