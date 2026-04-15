Intermundial rafforza l’impegno nei confronti delle agenzie di viaggi

Arriva un rafforzamento dell’impegno di Intermundial nei confronti delle agenzie di viaggi per fornire ulteriori supporti in questa fase complessa a livello internazionale. L’obiettivo è facilitare la gestione delle criticità, orientare i viaggiatori e contribuire a una maggiore chiarezza sui ruoli dei diversi attori coinvolti.

“In questo scenario - spiega la società in una nota -, Intermundial sottolinea come la protezione del viaggiatore si articoli su più livelli: dalla normativa vigente e dal fornitore del servizio (compagnie aeree, agenzie, tour operator), fino al ruolo complementare dell’assicurazione, che interviene in base alla polizza sottoscritta e alla situazione specifica. A questi si aggiunge, ove necessario, il supporto istituzionale e consolare. L’assicurazione di viaggio non sostituisce il fornitore, ma rappresenta un elemento complementare nella gestione operativa delle criticità”.

Intermundial evidenzia l’importanza di un approccio integrato tra fornitori, organizzatori e assicurazione. La protezione del viaggiatore non dipende da un unico soggetto, ma da un sistema coordinato, in grado di offrire risposte coerenti ed efficaci.