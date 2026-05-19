L’incertezza sta ridefinendo le priorità della domanda. Sicurezza, flessibilità e tutela sono i nuovi driver di scelta del cliente finale, secondo un recente sondaggio condotto da Alpitour World coinvolgendo oltre 5.700 professionisti della distribuzione.

Dalla survey emerge, in particolare, come la domanda sia maggiormente sensibile ai temi del rischio. Tra le principali preoccupazioni dei clienti, infatti, emergono: il rischio di non partire e non poter ottenere rimborsi (37%); possibili adeguamenti carburante (34%); il timore di rimanere bloccati in destinazione (15%); la possibilità di non partire pur sapendo di poter ottenere rimborsi (14%).

Si consolida così un cambio di paradigma: accanto al prezzo, acquisiscono un ruolo sempre più centrale certezza, flessibilità e protezione.

Il sentiment delle agenzie

Sul fronte delle agenzie, il sentiment è di attenzione diffusa: il 63% delle adv segnala un livello di preoccupazione significativo rispetto all’attuale contesto di mercato; e l’84% dichiara un calo delle vendite, registrato nelle ultime settimane, riconducibile principalmente a un atteggiamento attendista del cliente, a una crescente sensibilità al prezzo e a fattori legati alle destinazioni.

Guardando al futuri, gli operatori della distribuzione rivelano pareri discordanti: il 49% dichiara di non avere una visione chiara dei prossimi mesi o di aspettarsi un possibile peggioramento, mentre il 28% crede in un miglioramento.

“In un contesto caratterizzato da elevata incertezza ed estrema dinamicità, la capacità di ascolto e di reazione rapida rappresenta un fattore competitivo chiave del nostro tour operator - commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour SpA -. Confermiamo nuovamente l’impegno a rafforzare i momenti di ascolto strutturato del Trade, trasformare i feedback in azioni concrete e mantenere un dialogo costante con la rete agenziale. Siamo sempre più convinti che il valore del sistema travel passi sempre più dalla qualità della relazione tra operatori, agenzie di viaggio e clienti finali”.