Intermodalità, sostenibilità e turismo: questa l’intersezione tematica al centro del panel di Routes in cui oggi presenzia Corrado Peraboni, ad IEG, accanto a Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio, Sport dell’Emilia Romagna, Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il turismo di San Marino, e Leonardo Corbucci, ceo aeroporto di Rimini. Protagonista del turismo, a fianco del comparto aviazione oggi c’è anche TTG con Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, presente alla manifestazione in corso al Palacongressi di Rimini.

Durante la sessione gli speaker hanno affrontato questioni relative ai sistemi di trasporto innovativi e hanno discusso di come le strategie turistiche stiano guidando la sostenibilità nel settore dell'aviazione. In particolare, la discussione ha affrontato il ruolo dei sistemi di trasporto intermodale nella riduzione delle emissioni e nel miglioramento della connettività, esaminando al contempo come il turismo e gli eventi, come i circuiti della Motor Valley in Emilia Romagna, contribuiscono agli obiettivi di aviazione sostenibile.

Sono stati evidenziati gli sforzi di collaborazione tra governi regionali, aeroporti ed enti del turismo per creare soluzioni di viaggio integrate, insieme alle sfide di conciliare gli obiettivi ambientali con la crescita economica e l'efficienza operativa.