Gardaland K-Pop Festival, il programma e gli artisti al parco il 13 e 14 giugno

Atteso per il 13 e 14 giugno, il Gardaland K-Pop Festival offrirà una due giorni di intrattenimento, cultura e lifestyle K-pop. Dopo i primi nomi annunciati – le esclusive italiane ed europee del cantante ROCKY, per la prima volta in Europa il 13 giugno, delle LIGHTSUM, di ritorno nel continente dopo una sola apparizione nel 2022, e di KISU e HYUNY il 14 giugno – Gardaland Resort ha pubblicato il cast completo atteso all’evento.

Si aggiunge alla line up di artisti musicali, in entrambe le giornate Yeong Dee, primo dj K-pop in Italia, già opening act del concerto degli Stray Kids a Milano nel 2022 e dj resident di KPopItalia, recentemente protagonista del tour delle Aju Night nelle principali città italiane.

Realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, il Gardaland K-Pop Festival porterà in Italia anche attori protagonisti del mondo K-drama, le serie coreane che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più ampio anche in Italia.

Gardaland conferma la presenza di Park Min-Kyu, attore e personaggio televisivo sabato 13 giugno; e di Mun Jihu, attore, cantante e modello sudcoreano, ex membro del gruppo K-pop A-JAX, per domenica 14 giugno.

In entrambi i giorni, il parco prolungherà in via del tutto esclusiva l’apertura fino alle ore 23:00, con un programma di attività già dalle ore 12:00.

Il programma speciale di danza

Le masterclass di danza prevederanno sessioni di circa due ore dedicate allo studio delle coreografie K-pop, con insegnamento step by step adatto a tutti i livelli. Le coreografie apprese verranno poi valorizzate nel Dance Show, che porterà in scena un flash-mob con esibizioni a cura di crew di rilevanza nazionale con mashup e le hit più attuali interpretate da ballerini professionisti.

Accanto ai momenti di performance artistiche, il Play Random Dance offrirà un’esperienza partecipativa in cui estratti delle coreografie K-pop verranno proiettati invitando tutti i presenti a replicarle.

A guidare le attività dance saranno: Nora Wong, appassionata di K-pop dal 2011 nota per le sue dance cover e per le apparizioni su emittenti coreane come Arirang e KBS/KBS World; NTENSE, crew di 13 membri nata nel 2018; Chiara Franchina, content creator specializzata in danza e K-pop con una community internazionale; K-Pop Veneto, realtà attiva dal 2018 impegnata nella promozione della cultura pop coreana in Veneto.