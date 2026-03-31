Valtur entra nel segmento delle crociere. Dopo il lancio del rifugio montano The Sky Club a Plan Maison, il brand del Gruppo Nicolaus porta avanti il suo percorso di diversificazione, declinando sul mare il modello di ospitalità dei suoi Valtur Resort, L’operatore lancia il Caicco Valtur, un’elegante imbarcazione a vela che navigherà nell’estate 2026 nelle acque di Bodrum.

La novità si inserisce in una precisa strategia di ampliamento del perimetro esperienziale del marchio. “Aver portato a compimento questa attivazione nello stesso anno in cui abbiamo inaugurato il rifugio a 2.650 metri di Plan Maison è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta il direttore commerciale Trade Italia, Isabella Candelori -. Non tanto per il semplice lancio di una novità, per quanto interessante possa essere, ma perché entrambe le iniziative riflettono con grande coerenza una stessa filosofia upper upscale, capace di imprimere la cifra dell’Italian Lifestyle in contesti internazionali molto diversi tra loro, con l’ambizione di segnare uno spartiacque nel panorama del tour operating e dell’hospitality. A Cervinia questa ambizione si è tradotta in un format che combina Italian street food di grande qualità, proposte di alta cucina e intrattenimento d’autore, con momenti in chiave lounge on the slope che dialogano con l’atmosfera unica di una delle vette alpine più iconiche: il Cervino. Con il Caicco Valtur la stessa logica si trasferisce sul mare: un progetto che non nasce semplicemente come una nuova proposta di viaggio, ma come una formula di ospitalità in cui il brand entra in relazione con l’identità del territorio che lo ospita, costruendo un dialogo originale tra stile italiano, raggio di azione globale e dimensione esperienziale itinerante”.

L’esperienza in Caicco

Il Caicco Valtur navigherà nell’area di Bodrum dal 3 al 31 agosto. A bordo ospiterà fino a un massimo di 32 ospiti in 15 cabine rifinite in legno, dotate di aria condizionata e servizi privati con doccia, lavabo e asciugacapelli.

Le dimensioni delle cabine varieranno tra 11 e 13 metri quadrati, con configurazioni che comprendono cabine doppie e due sistemazioni triple.

Gli spazi comuni comprenderanno una sala da pranzo climatizzata con wi-fi e tv, mentre la vita a bordo si svilupperà prevalentemente sul ponte superiore, attrezzato con raffinati lettini prendisole, e zone relax da cui seguire la navigazione o godere delle soste nelle baie. A prua, invece, si troveranno l’area con i tavoli per la ristorazione e per i momenti lounge, nonché il bar con servizio al tavolo, operativo fino alle tre del mattino.

Durante le soste in rada gli ospiti potranno accedere direttamente al mare grazie alla scaletta di discesa e utilizzare diverse attrezzature per attività in acqua, tra cui canoe, stand up paddle e kit per lo snorkeling, in una dimensione che alterna momenti di veleggiata a pause dedicate al bagno e all’esplorazione delle baie.

I servizi a bordo

L’esperienza gastronomica valorizzerà i prodotti locali. Previsto trattamento pensione completa, con una cucina che combinerà ingredienti freschi del territorio con una riconoscibile impronta italiana e una grande attenzione per esigenze alimentari e nuovi stili di vita, grazie a menù specifici senza glutine, senza lattosio o vegani.

Tra i plus dell’esperienza la presenza di un Experience Manager, che accompagnerà gli ospiti alla scoperta delle tappe dell’itinerario e delle peculiarità della destinazione; e di un Wellness Designer, che curerà momenti dedicati al benessere e al relax.

Nel calendario operativo 2026 il Caicco Valtur sarà proposto anche nelle settimane di spalla di fine luglio e inizio settembre, anche in formula tour combinata con Istanbul, con partenze previste il 27 luglio – 3 agosto e 31 agosto – 7 settembre. Questa opzione prevede che la crociera lungo la costa egea sia affiancata da un soggiorno nella capitale culturale turca, con visite guidate ai principali siti storici della città, una crociera sul Bosforo e momenti dedicati alla scoperta della gastronomia locale.