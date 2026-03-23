“Dalle Maldive siamo ritornati in Puglia”. così Giuseppe Pagliara, ceo del gruppo Nicolaus riassume la strategia di sviluppo che mette al centro, ancora una volta, la terra d’origine.

“Sicuramente il nostro core business resta l’Italia - precisa -. In momenti particolari come questo della guerra e nel 2020, durante il Covid, chi aveva l’Italia nel proprio portafoglio o la destinazione domestica è stato avvantaggiato. Quindi sicuramente noi non abbasseremo la guardia e nei prossimi anni punteremo principalmente sullo sviluppo nel nostro Paese”.

Pagliara sottolinea che proprio la Puglia, da dove tutto è partito, sta offrendo tante opportunità, “ma soprattutto è entrata nei riflettori dei grandi investitori e dei grandi gruppi internazionali dell’hospitality”.

Le novità in arrivo riguarderanno soprattutto il brand Raro, con l’apertura del primo resort nel 2027 in Puglia (“E sarà naturalmente una masseria”) e l’acquisizione di nuove ville di lusso anche in Sicilia e Sardegna.