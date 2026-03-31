Ita Airway ha annunciato la firma di un accordo a lungo termine con Travelport per consentire la futura distribuzione di contenuti Ndc (New Distribution Capability).

“Ita Airways - si legge nel comunicato congiunto delle due aziende - ha deciso di adottare la tecnologia Ndc per offrire una customer experience sempre più avanzata e per controllare in maniera più capillare il proprio retailing. La tecnologia di Travelport è essenziale per far sì che Ita Airways sia in grado di offrire il meglio alla comunità delle agenzie e ai propri clienti, adottando l’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa”.

Una volta che il sistema sarà entrato a regime, le agenzie di viaggi già collegate all’Ndc Lufthansa Group che utilizzano Travelport+ avranno un accesso semplificato alle offerte Ndc di Ita Airways. La soluzione consentirà alle agenzie di viaggi bsp/arc di gestire le prenotazioni Ndc del vettore.

L’offerta per la distribuzione

“Abbiamo scelto la tecnologia Ndc per offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più ricca e personalizzata - spiega Emiliana Limosani, chief commercial, network & incentive management officer di Ita Airways -, mantenendo al tempo stesso il controllo della nostra offerta retail e continuando a innovare la distribuzione. Con il supporto di Travelport vogliamo rendere il nostro prodotto sempre più disponibile attraverso le agenzie di viaggio, partner fondamentali per la crescita di Ita Airways”.

Le funzionalità di Travelport basate sull’intelligenza artificiale, ovvero content curation layer (CCL) e content optimizer, contribuiscono a migliorare l processo di ricerca, fornendo rapidamente contenuti Ndc e non Ndc.

“La nostra collaborazione con Ita Airways - aggiunge Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport - è focalizzata sulla fornitura di Ndc pronta per la vendita al dettaglio in modo che i clienti delle nostre agenzie possano accedere facilmente a offerte più personalizzate, mostrando le migliori opzioni ai viaggiatori e creando esperienze di vendita al dettaglio semplici ed efficaci”.