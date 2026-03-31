Air Serbia: oltre 100 rotte nella summer. Più frequenze su Milano e Firenze

Vola oltre le cento destinazioni la programmazione estiva di Air Serbia, che introduce nuove rotte e aumenti delle frequenze grazie a una flotta che ha raggiunto quota 30 aerei. Tra le new entry si segnalano i voli su Santorini, Isola di Brac, Alicante e Baku, mentre Siviglia sarà aggiunta alla fine di settembre. Toronto si aggiunge alla rete come quinta destinazione a lungo raggio, insieme a New York, Chicago, Shanghai e Guangzhou.

Oltre alle nuove rotte, Air Serbia aumenterà le frequenze dei voli su alcune destinazioni ad alta domanda. Sarà offerta una capacità aggiuntiva su capitali europee come Atene, Bruxelles, Milano, Madrid, Lisbona, Praga e Vienna. Altre destinazioni come Istanbul, Malta, Firenze e Nizza vedranno anch'esse servizi ampliati.

Guardando al futuro, la compagnia ha anche annunciato l'intenzione di introdurre voli diretti per Tromsø e Tenerife durante la prossima stagione invernale.