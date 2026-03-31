Bluvacanze, sulla piattaforma Gocce di Viaggio anche le liste regalo e Disneyland Paris

Bluvacanze potenzia la piattaforma per le liste di nozze ‘Gocce di Viaggio’. Il Gruppo annuncia l’inserimento nel portfolio di Dineyland Paris e l’estensione dell’offerta a nuovi target.
La nuova proposta infatti, oltre ad ampliare le possibilità per le agenzie, renderà possibile utilizzare la piattaforma anche per creare altre liste regalo tra famiglie, gruppi di amici e coppie.
Un’evoluzione che amplia le potenzialità di Gocce di Viaggio. “Il prodotto - spiega il Gruppo in una nota - si arricchisce continuamente e l’inserimento di Disneyland Paris nella sezione ‘Regala la Magia’ rafforza questa direzione, introducendo una destinazione immediatamente riconoscibile, adatta tanto a un viaggio familiare quanto a una celebrazione tra amici. Non solo soggiorni, ma esperienze da integrare nella lista, aumentando il coinvolgimento di chi partecipa al regalo”.
Remo Vangelista