Bluvacanze, la ‘Convention Scomposta’ fa tappa in Finlandia con Giver

La ‘Convention Scomposta’ di Bluvacanze Retail approda in Finlandia. Il network, insieme al partner Giver Viaggi, fa tappa a Saariselk, trasformando l’appuntamento in un think tank dedicato alla ridefinizione dei confini operativi del network.

Al centro del dibattito il progetto ‘Elite’, che per Bluvacanze rappresenta un modello industriale operativo, capace di generare valore con una struttura più snella e performante. “La visione strategica al 2030 invita a uscire dalla cosiddetta ‘comfort zone’, superando modelli operativi che generano attività senza reale crescita - commenta Claudio Busca, Direzione Retail del Gruppo Bluvacanze -. Questo cambio di paradigma richiede capacità di lettura del mercato e disciplina nella gestione economica: offriamo strumenti adeguati ad attuarla, aiutiamo gli imprenditori a utilizzarli. Per il successo di tutti”.

In questa strategia la partnership con Giver si integra con la struttura industriale di Bluvacanze e con la forza distributiva del programma Blunet. “Ospitare a Saariselkä la Convention delle agenzie Elite – aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale Giver Viaggi - è stato un momento concreto di confronto tra prodotto e distribuzione. Per Giver è stata l’occasione per ribadire il valore che attribuiamo al ruolo delle agenzie di viaggi e alla fiducia che ogni giorno ripongono in noi, in un contesto in cui il prodotto su Saariselkä, introdotto nella stagione 2025/2026, si è rivelato un successo per il mercato. Un risultato che rafforza ulteriormente la collaborazione con Bluvacanze, partner chiave con cui condividiamo un approccio orientato alla qualità e alla creazione di valore”.