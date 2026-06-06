Aprono l’8 giugno le iscrizioni per la scuola di Scuola di Alta Formazione promossa da w.academy

La Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e delle Terme promossa da w.academy, business school specializzata nella formazione manageriale per il turismo e l’hospitality, apre le iscrizioni, che prendenderanno il via l’8 giugno e proseguiranno fino al 30 giugno.

Realizzata in partnership con il Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Unidav – Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme – Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative e l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, la scuola, si legge in una nota, “rappresenta il primo hub nazionale dedicato allo sviluppo di competenze avanzate per uno dei comparti più dinamici e strategici del turismo italiano”.

L’iniziativa è stata finanziata dal Ministero del Turismo e inserita nel Polo Nazionale Strategico di Alta Formazione per il Turismo.

“Le candidature saranno aperte per tutti i nove percorsi di alta formazione progettati per rispondere alle esigenze concrete delle imprese turistiche e termali - prosegue la nota -. L’offerta comprende il Master Universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, che rilascia il titolo accademico universitario, oltre a corsi di specializzazione e alta formazione riconosciuti dal Ministero del Turismo ed erogati da w.academy in collaborazione con i partner accademici del progetto”.