Sarà Saadia Zahidi la nuova direttrice generale di IATA alla fine del mandato di Willie Walsh. Il consiglio di amministrazione dell’associazione del trasporto aereo l’ha nominata per subentrare al posto di Walsh a partire dal 1 novembre 2026: Zahidi sarà il nono direttore generale della IATA.

Prima di entrare in IATA, ha lavorato presso il World Economic Forum (WEF), dove ricopre il ruolo di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione.

“Il consiglio è molto lieto di nominare Saadia Zahidi direttrice generale della IATA. La lunga e straordinaria esperienza di Zahidi al World Economic Forum rafforzerà e consoliderà la IATA come voce delle compagnie aeree di tutto il mondo - dice Roberto Alvo, presidente del consiglio di amministrazione della IATA e ceo di LATAM Airlines Group -. Il trasporto aereo globale è un settore da mille miliardi di dollari che ha cambiato e continua a cambiare il mondo in meglio. La nomina di Zahidi arriva in un momento di significativi cambiamenti nel contesto internazionale. Tecnologia e geopolitica, tra gli altri fattori, rimodelleranno il settore in futuro e Zahidi possiede le competenze giuste per articolare efficacemente ciò di cui il nostro settore ha bisogno per continuare a connettere persone ed economie in modo sicuro, efficiente e sostenibile. Ringrazio Walsh per la sua leadership che ha aiutato la IATA a uscire dagli anni del Covid più forte e con una base associativa più rappresentativa che mai”.

Willie Walsh, attuale direttore generale IATA, concluderà il suo mandato il 31 luglio 2026. Il consiglio di amministrazione di IATA ha nominato Sandrine Le Borgne, direttore finanziario e vicepresidente senior per i servizi aziendali, direttore generale ad interim per il periodo transitorio.

“Sono onorata di contribuire a promuovere la missione di IATA di rappresentare, guidare e servire il settore del trasporto aereo in questo momento cruciale. L'aviazione è un'infrastruttura fondamentale per la crescita economica, il commercio, il turismo, l'occupazione, gli investimenti e le opportunità. In un mondo in rapida evoluzione, il ruolo di IATA nel riunire il settore per collaborare attraverso standard affidabili, servizi essenziali e attività di rappresentanza non è mai stato così importante – dice Zahidi -. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con le nostre compagnie aeree associate, i governi e l'ecosistema di partner per consolidare le basi di IATA, garantendo che l'aviazione continui a connettere il mondo, abbracciando l'innovazione, rafforzando la resilienza e promuovendo una crescita sostenibile. Insieme, possiamo estendere i vantaggi della connettività a un numero maggiore di persone ed economie in tutto il mondo. La mia priorità assoluta sarà lavorare con il team IATA e con il settore per costruire insieme il futuro dell'aviazione”.