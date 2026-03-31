Delta sceglie Amazon Leo per la connessione internet sugli aerei

Delta Air Lines introdurrà la tecnologia satellitare di Amazon Leo a bordo degli aerei per potenziare la connessione Internet ad alta velocità a bordo a vantaggio dei passeggeri. Tra le nuove possibilità lo streaming di film e serie TV, l’ascolto di podcast e audiolibri, la possibilità di rimanere in contatto con amici, familiari, colleghi.

“Il futuro di Delta è globale - dice Ed Bastian, ceo di Delta -. Questo accordo ci offre la tecnologia più veloce ed economica attualmente disponibile per collegare meglio il mondo di oggi e rafforza la nostra collaborazione con un leader globale che condivide la nostra ambizione di costruire il futuro, creando legami umani ancora più solidi per i nostri dipendenti e i nostri clienti negli anni a venire”. La compagnia aerea globale prevede di introdurre Amazon Leo con un'installazione iniziale su 500 aeromobili a partire dal 2028.