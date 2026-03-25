Insieme faranno valere una potenza di fuoco senza pari nelle rotte transatlantiche quest’estate, con numeri che vanno dai 9 hub negli Stati Uniti e tre in Europa, più di 100 direttrici tra le due sponde e un’offerta che può contare anche 375 destinazioni raggiungibili in prosecuzione. E con l’Italia che continuerà a giocare un ruolo di primissimo piano. Air France-Klm e Delta si sono presentati insieme alla stampa trade a Milano per presentare la stagione al via il 29 marzo sia come joint venture che comprende anche Virgin, sia singolarmente: un contesto problematico quello che il settore si trova ad affrontare, ma che i due colossi hanno deciso di prendere di petto confermando tutta la programmazione e mantenendo la barra fissa sugli investimenti nei servizi al cliente, con un occhio di riguardo per i mercati premium.

I piani di Delta

A fare gli onori di casa Cristina Casati, sales manager Italia di Delta, e Eleneore Tramus, general manager East Mediterranean di Af-Klm, che hanno tratteggiato gli impegni dei due gruppi in particolare sull’Italia, ma con uno sguardo anche alla programmazione generale. “Sulla Penisola andremo a offrire lo schedule più imponente di sempre – ha esordito Casati -: dal 2019 a oggi siamo arrivati al raddoppio della capacità e rispetto allo scorso anno siamo cresciuti del 10%. Un grande traguardo per il 2026, che segna i 35 anni di presenza in Italia”.

A livello di novità assolute ci saranno i voli tra New York e Olbia, prima assoluta sulla Sardegna per Delta, e il Seattle-Roma: “Avremo fino a 19 voli al giorno nei periodi di punta – prosegue la manager – tra sei aeroporti in Italia e altrettanti negli States. Non a caso l’Italia è il secondo Paese europeo per numero di passeggeri”.

Gli investimenti Af-Klm

Saranno invece 14.500 le frequenze dagli hub di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam su 15 aeroporti italiani nel corso della summer. “Ci sarà un forte impegno relativo agli incrementi dell’offerta su alcune rotte per noi determinanti – sottolinea Tramus -. Nel dettaglio su Roma Fiumicino ci saranno 7 frequenze giornaliere sulla Capitale francese e 5 per Schiphol, mentre su Milano saranno rispettivamente 10 (tra Linate e Malpensa) e 5 (Linate). Alta l’offerta anche su Firenze da Parigi, anche in questo caso 7 voli giornalieri, mentre un volo giornaliero sarà su Cagliari”.

Tutti i collegamenti saranno operati con Airbus A220 e A321neo, che consentono anche un importante riduzione delle emissioni oltre a numerosi accorgimenti sul fronte della qualità dell’offerta. Ma per i clienti premium è ora disponibile anche un’importante novità su Roma Fiumicino: “I passeggeri Flying Blue Ultimate. Hippocamp e La Premiere possono ora accedere alla nuova lounge Plaza Premium First”, conclude la manager.