Virgin Atlantic, stop definitivo ai voli sull’Arabia Saudita

Virgin Atlantic ha annunciato di aver chiuso definitivamente le operazioni sull’Arabia Saudita.

A causa del conflitto in Medio Oriente, infatti, la compagnia ha deciso di chiudere il volo da Londra a Riyadh. Come precisa travelmole.com, comunque, la compagnia continuerà a offrire ai propri clienti la possibilità di prenotare voli per l’Arabia Saudita tramite un accordo di codeshare con la compagnia aerea partner Saudia, che offre voli da Londra a Riyadh e Jeddah e da Manchester a Jeddah.

Per contro, Virgin dirotterà la capacità sui voli verso l’Asia e le Americhe. “Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio che questo cambiamento causerà - ha commentato il cco Dave Geer -. Sappiamo che questa rotta è stata importante per molti dei nostri clienti e siamo sinceramente grati per il loro supporto”.