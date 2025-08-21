Le Suite Temptation di Starhotels Collezione

Starhotels Collezione lancia una nuova esperienza: i pacchetti Suite Temptation, dove ogni suite diventa il cuore di un viaggio esclusivo. Previsti nelle strutture di Siena, Venezia, Firenze, Parigi e Londra, le nuove esperienze iniziano con una colazione in camera e proseguono con un itinerario costruito su misura dal concierge per gli ospiti.
Firenze offre rituali benessere, Siena cene esclusive, Venezia accessi privati a eventi artistici, Parigi esperienze culturali e Londra un raffinato tè pomeridiano.
Ogni città racconta la propria anima, ogni suite una storia diversa da scoprire. Questo pacchetto celebra un approccio al viaggio fatto di dettagli curati, comfort senza compromessi e accoglienza su misura.
Remo Vangelista