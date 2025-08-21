Ryanair, fine settimana di scioperi in Spagna

Partirà questo fine settimana il secondo round di scioperi dei dipendenti Ryanair in Spagna. Le trattative sindacali sono infatti ancora bloccate e il nuovo ‘turno’ di agitazioni è previsto per il 23 e il 24 agosto. La protesta riguarderà 24 aeroporti spagnoli: Alicante, Almería, Barcellona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Minorca, Murcia, Oviedo, Palma, Reus, Santander, Santiago, Siviglia, Tenerife Nord e Sud, Valencia, Vigo, Vitoria e Saragozza.

Come riporta preferente.com si prevede che i dipendenti di Menzies, una società di handling che fornisce servizi in Spagna a compagnie aeree leader come British Airways, Emirates, American Airlines e Turkish Airlines, aderiranno allo sciopero.

Durante i primi tre giorni di sciopero (15, 16 e 17 agosto) non ci sono state interruzioni significative nei servizi.