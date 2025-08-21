TTG Italia
Italian Exhibition Group

Ryanair, fine settimana di scioperi in Spagna

Ryanair, fine settimana di scioperi in Spagna

Partirà questo fine settimana il secondo round di scioperi dei dipendenti Ryanair in Spagna. Le trattative sindacali sono infatti ancora bloccate e il nuovo ‘turno’ di agitazioni è previsto per il 23 e il 24 agosto. La protesta riguarderà 24 aeroporti spagnoli: Alicante, Almería, Barcellona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Minorca, Murcia, Oviedo, Palma, Reus, Santander, Santiago, Siviglia, Tenerife Nord e Sud, Valencia, Vigo, Vitoria e Saragozza.

Come riporta preferente.com si prevede che i dipendenti di Menzies, una società di handling che fornisce servizi in Spagna a compagnie aeree leader come British Airways, Emirates, American Airlines e Turkish Airlines, aderiranno allo sciopero.

Durante i primi tre giorni di sciopero (15, 16 e 17 agosto) non ci sono state interruzioni significative nei servizi.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana