Air Europa accetta l’offerta:Turkish diventerà azionista

Air Europa ha un nuovo azionista. Dopo la partita a scacchi delle scorse stagioni (che ha visto in gioco player del calibro di Etihad, Lufthansa e Air France-KLM) la proposta di Turkish ha convinto i vertici della compagnia.

ll via libera del vettore di casa Hidalgo all’operazione è arrivato nella serata di ieri, come sottolinea preferente.com: la proposta prevede una quota tra il 26% e il 27% delle azioni nelle mani della compagnia turca, che in cambio verserà 300 milioni di euro.

“Siamo stati informati che l’offerta vincolante presentata dalla nostra azienda è stata accettata - ha annunciato Turkish - e il processo è ora passato alla preparazione della documentazione per la transazione e all’avvio delle procedure ufficiali per la chiusura dell’operazione”.

I piani di Turkish

Secondo le stime, l’operazione dovrebbe arrivare alla sua conclusione entro 6-12 mesi; la durata varierà anche in base al tempo che sarà necessario alle autorità competenti per fornire tutte le autorizzazioni.

L’intenzione di Turkish è quella di aprire la Turchia a nuovi mercati, aumentando il numero di turisti soprattutto dall’America Latina, oltre a espandere la rete di collegamenti sulla Spagna.

Turkish verserà 275 milioni di euro sotto forma di prestito ad Air Europa fino all’approvazione dell’acquisizione da parte delle autorità, oltre ad altri 25 milioni di euro destinati all’acquisto delle azioni.

La compagnia turca diventerà così il secondo azionista di Air Europa dopo la famiglia Hidalgo: la sua quota supererà infatti quella di Iag, che attualmente detiene il 20%.