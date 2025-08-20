Eleuthera, lingua di sabbia di 180 km per 2 km a est di Nassau, mantiene un'atmosfera intima rispetto alle altre sorelle bahamensi. La maggior parte degli alloggi sono boutique hotel, pensioni o case vacanza, ma il 2027 riserva una sorpresa ultra-lusso: l’apertura di Ritz-Carlton Reserve at Cotton Bay, il primo resort del brand alle Bahamas.

I lavori a South Eleuthera sono partiti quest’anno sul sito storico di Cotton Bay, fondato nel 1959. Il progetto, il cui investimento totale è cresciuto del 30% di dimensioni rispetto ai primi accordi e ammonta a 350 milioni di dollari, rivitalizza l’area preservandone il patrimonio, si integra con l’ambiente naturale, pone attenzione alla conservazione della natura, all’approvvigionamento locale di forniture a beneficio delle comunità locali e al consumo energetico autoproducendo al 100% tramite campo solare di 47 acri.

Offrirà un raffinato mix di 110 camere d’hotel e 97 residenze private da tre a cinque camere da letto fornite dai servizi alberghieri su misura. Ristoranti gourmet, spa, centro benessere, piscine e un campo da golf a 18 buche, disegnato da Robert Trent Jones II sul modello dei classici della “sandbelt” - che include elementi come un “Himalayas-style social green” e un percorso flessibile per famiglie - completano il rifugio tropicale.