Si terrà a Hong Kong il 21 e 22 ottobre 2025, ospitato dalla Cathay Pacific, il terzo simposio mondiale sulla sostenibilità dell'aviazione organizzato dalla Iata.

L'evento riunirà leader del settore dell'aviazione, dell'energia, della finanza e della politica per promuovere l'impegno del comparto a raggiungere zero emissioni nette di Co2 entro il 2050 e per la prima volta arriverà in Asia.

“Siamo onorati che Cathay Pacific sia stata scelta come compagnia aerea ospitante - ha dichiarato Ronald Lam, ceo di Cathay Group -, e Hong Kong come sede, città che ha il potenziale per diventare uno dei principali centri asiatici per il Saf in futuro”.