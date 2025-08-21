Americhe: Usa e Messico guidano la classifica dei Paesi più visitati

Sono gli Stati Uniti il paese più visitato delle Americhe nel 2024, secondo il Barometro mondiale delle Nazioni Unite. Il Messico si è classificato al secondo posto avendo accolto 45 milioni di turisti, subito dopo gli Stati Uniti che invece hanno avuto 72,4 milioni di presenze.

Al terzo posto si piazza il Canada con 19,9 milioni, mentre fuori dal podio la Repubblica Dominicana che con 8,5 milioni di turisti supera Brasile, Argentina e Perù.

La ministra del Turismo del Messico, Josefina Rodríguez, ha dichiarato che la tendenza positiva del suo Paese è proseguita anche nella prima metà del 2025, con l'arrivo di 23,4 milioni di turisti internazionali, una cifra superiore al numero totale di visitatori ricevuti dal Canada in tutto il 2024.