Ci sono anche due scali italiani nel piano di espansione estivo di Eurowings sull’aeroporto internazionale di Berlino Brandeburgo. Tra le sei nuove destinazioni collegate figurano, infatti, Napoli e Olbia, che vanno ad aggiungersi a Kavala (Grecia), Londra, Lisbona e Sarajevo.

“Le misure adottate dal governo tedesco - sottolinea Jens Bischof, ceo di Eurowings - ci stanno aiutando a stabilizzare la nostra offerta di voli verso destinazioni europee e, in alcuni casi, ad ampliarla. Questo è particolarmente evidente a Berlino. Stiamo investendo deliberatamente qui perché vediamo il potenziale della regione”.

Oltre a inaugurare le sei rotte, aggiunge TravelMole, la low cost del gruppo Lufthansa aumenterà dall’estate le frequenze su Maiorca, Spalato, Faro e Larnaca, arrivando a operare da Berlino su 43 destinazioni in 20 Paesi. “Con due aeromobili aggiuntivi basati sullo scalo - sottolinea Aletta von Massenbach, presidente del CdA di Flughafen Berlin Brandenburg GmbH - Eurowings rafforza il suo chiaro impegno nella regione della capitale Berlino-Brandeburgo. Questo passo sottolinea l’attrattiva della sede e la nostra stretta partnership con la compagnia aerea”.