Eurowings collegherà Brindisi a Praga nell’estate 2026

Dal 3 giugno 2026 l’aeroporto di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga saranno nuovamente collegati con un volo diretto. Eurowings attiverà un collegamento stagionale che sarà operato tutta l’estate con una frequenza a settimana, il mercoledì.

I voli da Praga partiranno alle 7.15 e arriveranno a Brindisi alle 9.15, mentre le partenze dallo scalo pugliese saranno programmate alle 10 con arrivo alle 12.

“Il nuovo collegamento - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rafforza in modo strategico le relazioni tra la Puglia e principali mercati europei di riferimento, contribuendo al consolidamento del nostro piano di espansione internazionale, che perseguiamo con visione, coerenza e investimenti mirati. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e per aver riconosciuto nel sistema aeroportuale di Brindisi un hub di riferimento per lo sviluppo del traffico turistico e business. Un ringraziamento particolare va alla Regione Puglia, partner istituzionale di primaria importanza per l’impegno costante nel promuovere la competitività e l’attrattività del nostro territorio sui mercati globali”.

I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e sulle principali piattaforme di prenotazione online.