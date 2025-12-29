TTG Italia
Italian Exhibition Group

La Tunisia batte il suo record di turisti, cinesi al primo posto

La Tunisia, per la prima volta nella sua storia, ha superato la soglia degli 11 milioni di turisti nel 2025, una performance che vede in particolare il primo posto come destinazione preferita dai turisti cinesi (ma anche i numeri degli italiani sono aumentati). Il Ministro tunisino del turismo, Sofiane Tekaya, ha annunciato il lancio di un'innovativa campagna promozionale, che sfrutta la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, volta a rafforzare la presenza digitale della Tunisia.

