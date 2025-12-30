Rafforzare l’espansione internazionale del Gruppo FS nell’Alta Velocità e accelerare la crescita di Trenitalia France: è questo l’obiettivo della partnership strategica siglata da Fs con il fondo Certares, che prevede la creazione di una joint venture e un piano di investimenti da 1 miliardo di euro tra Francia e Regno Unito.

L’accordo sostiene lo sviluppo industriale e commerciale dei servizi ferroviari e punta a rendere il treno sempre più competitivo sui corridoi europei e transfrontalieri. Con sede a Parigi, Trenitalia France opera sulle tratte Parigi–Lione, Parigi–Marsiglia e Parigi–Milano. Dall’avvio delle operazioni ha già trasportato oltre 4,7 milioni di passeggeri, con livelli di soddisfazione tra i più alti del mercato ferroviario europeo.

Le risorse investite serviranno a consolidare la posizione di secondo operatore in Francia, ampliare la flotta ad almeno 19 treni, realizzare un nuovo impianto di manutenzione nell’area parigina e aumentare le frequenze fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi–Lione.

Il piano prevede anche la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro e l’ingresso entro il 2029 sulla rotta Parigi–Londra, oltre allo sviluppo di ulteriori servizi cross-border. La partnership mira ad accelerare lo shift modale verso il treno per i segmenti business e leisure, grazie a collegamenti city to city, wifi, comfort e più produttività a bordo.

L’operazione rientra e sostiene il Piano Strategico FS 2025-2029 e con la crescita di FS International, che oggi genera circa 3 miliardi di euro di ricavi e impiega 12mila addetti.