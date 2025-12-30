Capodanno sold out da Nord a Sud

Matera si conferma tra le città più amate dai turisti per le festività natalizie. Tra iniziative pubbliche e proposte private, la città che sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, registra il sold out fino alla prima settimana di gennaio. Restano però soggiorni brevi, al massimo due giorni.

Soddisfazione viene espressa anche da Federalberghi Veneto che parla di aumenti regionali in linea con lo scorso anno, con la montagna che segna la crescita più significativa nel tasso di occupazione (+4%). 72,2% il tasso di occupazione delle terme, e 73,7% per le città d’arte.