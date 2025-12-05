IHG Hotels & Resorts annuncia l’inaugurazione del Garner Hotel Rome Aurelia. Si tratta del primo hotel Garner in Italia, il nuovo marchio midscale di IHG Hotels & Resorts, che è cresciuto dal suo lancio nel 2023 e conta oggi oltre 40 hotel nelle principali città europee.

L’hotel è caratterizzato da un design elegante e contemporaneo e da prezzi accessibili. Come in tutti gli hotel Garner, gli ospiti del Garner Hotel Rome Aurelia hanno accesso a snack e bevande 24 ore su 24 presso il Garner shop. Le famiglie possono richiedere le camere comunicanti, mentre i viaggiatori business possono utilizzare la sala riunioni dell’hotel, che può ospitare fino a 20 persone. A completare l’offerta, un giardino esterno per pranzi, drink o eventi privati.

Situato sulla via Aurelia, a 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Cornelia, il Garner Hotel Rome Aurelia garantisce un comodo accesso all’aeroporto internazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci.

Emidio Pacini, ceo di Pacini Group e proprietario del Garner Hotel Rome Aurelia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere il primo hotel Garner ad aprire in Italia. Qui al Garner Hotel Rome Aurelia desideriamo offrire un’esperienza di ospitalità accessibile ed efficiente, così che gli ospiti possano avere più tempo per esplorare e rilassarsi. Come primo hotel Garner in Italia, non vediamo l’ora di definire un nuovo standard nel segmento midscale e ampliare la nostra presenza per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi.”

Garner Hotel Rome Aurelia va ad aggiungersi al portfolio del brand in continua crescita, che comprende oggi oltre 70 hotel aperti e 80 in fase di sviluppo. Tra le più recenti aperture in Europa troviamo il Garner Hotel Istanbul – Airport Arnavutköy (Turchia), il Garner Hotel Edinburgh - Haymarket (Regno Unito), il Garner Hotel Preston Samlesbury (Regno Unito) e diversi altri nella regione dach.