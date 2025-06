Apre il Garner Rome Aurelia, primo hotel italiano del brand midscale di IHG

Debutto ufficiale in Italia per il marchio midscale Garner by IHG. Si tratta di un 4 stelle con vocazione bleisure frutto della riconversione del Rome Aurelia, posizionato a Roma Nord in una posizione strategica a poche fermate di metro dal Vaticano e vicino al contempo all’aeroporto di Roma Fiumicino.

“Garner Rome Aurelia dispone di 58 luminose camere per gli ospiti – si legge in una nota della società - con ampie vedute e terrazze, un lounge bar con coffee station h24 disponibile, un ristorante con cucina tipica romana e un’area giardino con arredi di design per la bella stagione, e per la clientela business mette a disposizione un’ampia sala riunioni”.

Gli ospiti del Garner Rome Aurelia beneficiano di IHG One Rewards, il programma fedeltà di IHG Hotels & Resorts che conta oltre 130 milioni di membri nel mondo.