Pugliapromozione lancia la campagna ‘Puglia, mare più pulito d’Italia’

Pugliapromozione lancia la nuova campagna dedicata a ‘Puglia, mare più pulito d’Italia – Puglia, Italy’s clearest waters’.

“Tutelare l’ambiente, proteggere e conservare la biodiversità, garantire la presenza di acqua e aria pulite, limitando sempre di più i danni da inquinamento, sono aspetti per noi fondamentali. Per il quinto anno consecutivo, la Puglia si conferma ai vertici nazionali per la qualità delle acque di balneazione. È un risultato che ci inorgoglisce – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – e che premia l’impegno costante di Arpa Puglia, degli assessorati all’Ambiente e al Turismo, di Pugliapromozione, di AQP e di tutti quei pugliesi che ogni giorno si prendono concretamente cura del nostro territorio. Dobbiamo proseguire con determinazione sulla strada della sostenibilità, della tutela ambientale e della valorizzazione del nostro prezioso patrimonio naturale, che sarà oggetto della campagna social di Pugliapromozione #WeAreinPuglia e che deve essere preservato e donato alle future generazioni”.

“La Puglia, con le sue acque limpide e incontaminate, si conferma ancora una volta come un esempio di grande attenzione e rispetto per l’ambiente - ha sottolineato l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani -. I dati parlano chiaro: il 99,7% delle acque è considerato eccellente e questo dato è il risultato tangibile di un impegno costante e collettivo, che si traduce in salute e benessere per le nostre comunità pugliesi e per tutti coloro che scelgono di visitare questa splendida regione”.

“Il video che stiamo promovendo su #WeAreinPuglia a partire da oggi ha come target sia il mercato Italia che i principali mercati esteri di riferimento della Puglia, poiché stiamo portando avanti una strategia che punta a valorizzare tutti e cinque i prodotti turistici pugliesi fra i quali brilla il mare. Il punto di partenza è che le acque della Puglia sono le più pulite d’Italia. Il mare di Puglia rappresenta, infatti, circa tre milioni di arrivi turistici - ha evidenziato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Secondo i dati più recenti nel periodo maggio-settembre, il turismo balneare rappresenta l’87% degli arrivi e il 76% delle presenze regionali, raggiungendo oltre 13 milioni di pernottamenti. La componente straniera vale il 31% del totale estivo del turismo balneare in Puglia, con un forte aumento di turisti da Stati Uniti, Francia e Germania. Si stima che circa il 25-40% dei visitatori del turismo balneare in Puglia siano repeater, una risorsa strategica per la destagionalizzazione e la fidelizzazione”.