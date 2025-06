Moby, wi fi free e robot ‘Amico’ fra le novità di stagione

Da quest’anno, Moby naviga anche ‘in rete’, grazie al wi fi free sulle navi, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder. Un nuovo servizio che permetterà ai passeggeri di restare connessi alla rete anche in mezzo al mare.

La tecnologia e l’innovazione sono al centro del lavoro di Moby, tanto che le due ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy in servizio tutto l’anno sulla rotta fra Livorno e Olbia sono fra i traghetti più innovativi in diversi campi, dalla progettazione che permette tempi di imbarco e sbarco ridotti grazie ai nuovi portelloni, alla sostenibilità ecologica con la possibilità di alimentazione a Gnl e di connessione alla rete elettrica in porto, con riduzione delle emissioni.

Ma le novità non si fermano qui ed arrivano anche in tavola. Fantasy e Legacy hanno un intero ponte dedicato alla ristorazione, con proposte gastronomiche di tutti i tipi, dal ristorante gourmet al grill, tutto sempre cucinato a vista.

Su Moby Fantasy poi, nuovo impulso alla tecnologia: alle casse elettroniche, che permettono di snellire i flussi dei passeggeri sommandosi ai punti di pagamento fisici, si aggiungono anche i piccoli robot che portano in tavola e sbarazzano i tavoli, che collaborano con il personale, non sostituendolo, esattamente come accade alle casse. Del resto è proprio ‘Amico’ il nome della nuova linea di robot professionale, che nasce dalla sinergia tra Zucchetti Centro Sistemi e Keeron.

I primi esemplari di Zcs Amico entrano ufficialmente in servizio proprio a bordo delle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy, confermando l’impegno verso un’innovazione orientata a un sempre migliore servizio ai passeggeri e alla sostenibilità.