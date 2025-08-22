La Polonia si prepara a inaugurare il più moderno aeroporto d’Europa, tra Varsavia e Lodz operativo nel 2032. Il mega scalo, con 34 milioni di passeggeri annui e potenziale fino a 44 milioni, triplicherà la capacità attuale, rafforzando il Paese come hub tra Est e Ovest.

Il terminal, di 450.000 metri quadrati, avrà fino a 170 banchi check-in e più di 20 aree di attesa aeromobili, pensate per ottimizzare tempi e comfort dei viaggiatori. La struttura includerà anche una stazione ferroviaria sotterranea collegata alla linea ad alta velocità Varsavia-Lodz, attiva dal 2029, per combinare spostamenti treno-aereo in modo efficiente.

La gara d’appalto selezionerà aziende con esperienza in aeroporti da almeno 20 milioni di passeggeri e solide performance finanziarie. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 20 ottobre, mentre la decisione finale sarà comunicata all’inizio del 2026. P. T.